Шоколад "Алешка" Путину подарил губернатор Белгородской области.

Губернатор Белгородской области РФ, с территории которой регулярно обстреливается Харьков, Вячеслав Гладков подарил российскомй диктатору Путину странный подарок.

Это произошло во время их сегодняшней встречи, часть которой опубликовали на видео в Twitter кремлевские пропагандисты.

Чиновник презентовал диктатору шоколад, несколько упаковок которого он принес на встречу. Название явно удивило Путина.

"Это вам подарок от Белгородской области", - заявил Гладков Путину.

"Есть "Аленка", а у вас "Алешка", - ответил тот, обратив внимание на название продукта.

В сети уже отреагировали на необычный подарок и его название, о чем свидетельствуют комментарии под твиттом пропагандистов. Кто-то даже вспомнил об Алексее Навальном - главном политическом оппоненте Путина, которого тот ранее отправил за решетку.

Ранее украинский журналист Дмитрий Гордон озвучил неожиданный вывод о здоровье Путина.