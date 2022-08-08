Губернатор Белгородской области РФ, с территории которой регулярно обстреливается Харьков, Вячеслав Гладков подарил российскомй диктатору Путину странный подарок.
Это произошло во время их сегодняшней встречи, часть которой опубликовали на видео в Twitter кремлевские пропагандисты.
Чиновник презентовал диктатору шоколад, несколько упаковок которого он принес на встречу. Название явно удивило Путина.
"Это вам подарок от Белгородской области", - заявил Гладков Путину.
"Есть "Аленка", а у вас "Алешка", - ответил тот, обратив внимание на название продукта.
В сети уже отреагировали на необычный подарок и его название, о чем свидетельствуют комментарии под твиттом пропагандистов. Кто-то даже вспомнил об Алексее Навальном - главном политическом оппоненте Путина, которого тот ранее отправил за решетку.
Ранее украинский журналист Дмитрий Гордон озвучил неожиданный вывод о здоровье Путина.