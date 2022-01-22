Си Цзиньпин мог попросить Путина не нападать на Украину во время Олимпиады - СМИ

Лидер Китая якобы волнуется, чтобы ничего "не омрачило" это событие.

Президент Китая Си Цзиньпин мог попросить своего российского коллегу Владимир Путина не нападать на Украину во время зимних Олимпийских игр, чтобы "не затмить" их.

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

Лидер КНР якобы волнуется, чтобы Путин "не затмил большое для Китая событие", напав на Украину и спровоцировав глобальный кризис безопасности с США и Европой. Китай потратил миллиарды долларов на проведение Олимпиады.

"Возможно, господин Си попросил Путина не вторгаться в Украину во время Игр, по словам одного дипломата в Пекине", - пишет агентство.

Соревнования начнутся 4 февраля и закончатся 20 февраля.

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