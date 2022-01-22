Си Цзиньпин мог попросить Путина не нападать на Украину во время Олимпиады - СМИ

Президент Китая Си Цзиньпин мог попросить своего российского коллегу Владимир Путина не нападать на Украину во время зимних Олимпийских игр, чтобы "не затмить" их.
Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.
Лидер КНР якобы волнуется, чтобы Путин "не затмил большое для Китая событие", напав на Украину и спровоцировав глобальный кризис безопасности с США и Европой. Китай потратил миллиарды долларов на проведение Олимпиады.
"Возможно, господин Си попросил Путина не вторгаться в Украину во время Игр, по словам одного дипломата в Пекине", - пишет агентство.
Соревнования начнутся 4 февраля и закончатся 20 февраля.
Читайте такжеCNN: посольство США хочет эвакуировать из Украины сотрудников и их семьиСразу два осведомленные источники Bloomberg утверждают, что РФ вместо полномасштабных военных действий может начать "ограниченное" вторжение в середине февраля, которое будет сопровождаться кибератаками и попытками дестабилизировать ситуацию в Украине.
Риск вторжения России в Украину: что известно
В ноябре 2021 года агентство Bloomberg опубликовало статью, где речь шла о рисках полномасштабного нападения России на Украину. Отмечалось, что в кругах американских и европейских дипломатов серьезно взволнованы перемещением российских войск в сторону границы Украины.
17 декабря МИД РФ обнародовал проект договора между РФ и США о "гарантиях безопасности" и проект соглашения о мерах по обеспечению безопасности России и государств-членов НАТО. В частности, Россия предложила НАТО отказаться от принятия Украины в Альянс, а также "от любой военной деятельности на территории Украины", предлагала США не создавать военные базы на территории стран бывшего СССР и не принимать эти страны в НАТО.
В Брюсселе 12 января 2022 года состоялось заседание Совета НАТО-Россия, на котором обсуждались вопросы безопасности в Европе.
После заседания страны-члены НАТО призвали РФ немедленно уменьшить напряжение у Украины и воздержаться от агрессивного размещения войск, а также призвали вывести войска с Украины, в частности, из Крыма.
Страны-члены НАТО подтвердили политику "открытых дверей" по принятию новых членов и заявили, что не откажутся от размещения войск на восточных рубежах альянса.
20 декабря обнародовали новые снимки спутников компании Maxar Technologies, на которых зафиксирована российская военная техника на нескольких полигонах вблизи Украины.