Российский президент в очередной раз удивил странной походкой. На этот раз - во время встречи с Александром Лукашенко.
На это обратили внимание пользователи соцсетей.
"Здесь есть два варианта, почему Путин так ходит: либо его ежедневно черти в ср*ку еб*т, либо он носит высоченные каблуки", - написал украинский блогер Антон Ходза.
Напомним, это не первый раз, когда Путина подозревают в использовании высоких каблуков.
Читайте такжеЗастукали во время секса с подругой: в Москве школьник выпрыгнул с 17-го этажа и выжил
Несколько лет назад журналистам, наконец, удалось вживую рассмотреть высокие каблуки, на которых ходит российский президент Владимир Путин. Это произошло во Дворце Независимости в Минске во время встречи с Лукашенко.
Вас также могут заинтересовать новости:
- Когда жена спала: россиянин год насиловал 12-летнюю дочь
- В России школьник зарубил топором родителей и сестру
- "Скопинского маньяка", который держал двух девочек в плену более 3 лет, пригласили в Москву на ток-шоу
- В Германии закрывают счета российских пропагандистских агентств Russia today и Ruptly
- В России пьяный изверг несколько раз толкнул 82-летнюю пенсионерку и попал на видео
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram