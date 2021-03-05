В сети обратили внимание на странную походку Путина во время встречи с Лукашенко.

Российский президент в очередной раз удивил странной походкой. На этот раз - во время встречи с Александром Лукашенко.

На это обратили внимание пользователи соцсетей.

"Здесь есть два варианта, почему Путин так ходит: либо его ежедневно черти в ср*ку еб*т, либо он носит высоченные каблуки", - написал украинский блогер Антон Ходза.

Напомним, это не первый раз, когда Путина подозревают в использовании высоких каблуков.

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Несколько лет назад журналистам, наконец, удалось вживую рассмотреть высокие каблуки, на которых ходит российский президент Владимир Путин. Это произошло во Дворце Независимости в Минске во время встречи с Лукашенко.

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Автор: Екатерина Лиманская