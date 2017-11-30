"Примерно 8-10 см": Путин приехал к Лукашенко на высоких каблуках (видео)
Каблуки позволяют хотя бы зрительно сократить разницу в росте между двумя президентами, которая составляет, по разным данным, от 12 до 28 сантиметров.
Журналистам, наконец, удалось вживую рассмотреть высокие каблуки, на которых ходит российский президент Владимир Путин. Это произошло во Дворце Независимости в Минске, где своего коллегу встречал белорусский лидер Александр Лукашенко.
Так получилось, что представителей СМИ на этот раз разместили по бокам от красной ковровой дорожки, по которой главы государств, участвующие в саммите Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), входили в здание, передает by24.org.
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"Путин шел по ковровой дорожке странной походкой и с явными затруднениями, которые нельзя списать даже на 65-летний возраст политика. Причина тому становилась ясна, если посмотреть на ноги: на российском лидере были ботинки, высота каблуков которых составляла примерно 8-10 сантиметров", - говорится в сообщении издания.
Отметим, что даже данные официальных источников о росте Путина разнятся: по одним, он равен 170 сантиметрам, по другим - 167 и даже 162.
По данным "Википедии", рост Лукашенко - 182 сантиметра, а сам белорусский президент в одном из своих интервью когда-то заявил и вовсе о 190.
Владимир Путин прибыл во Дворец Незалежности: В Минске начинается саммит ОДКБ с участием президентов шести стран pic.twitter.com/xUZ57qXvCC— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) November 30, 2017
Как сообщал УНИАН, президент России Владимир Путин по завершению переговоров в Сочи уронил стул президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.