И если в США назальный препарат от коронавируса испытывали на хорьках, то в РФ подопытным стал президент.

Президент РФ Владимир Путин признался, что употребил порошок. На фоне недавнего обновления антирекорда суточной смертности от COVID-19, он вызвался быть добровольцем в испытаниях нового "творения" российских ученых, которое едва ли одобрит ВОЗ. Путин захотел одним из первых испытать на себе так называемую назальную вакцинацию.

Об этом он с гордостью рассказал россиянам на совещании, фрагмент которого уже появился на YouTube.

Так, Путин решил доказать свою веру в российскую медицину на практике. Он "нюхнул за Русь" экспериментальную форму вакцины от коронавируса "Спутник V". Формулу самой вакцины, к слову, РФ украла у AstraZeneca. Но это все равно не помогло россиянам получить одобрение препарата от ВОЗ и регуляторов США и ЕС.

И пока во всем мире эффективность и безопасность "Спутника V" считаются недоказанными, Путин подписал так называемое соглашение об отказе от претензий и принял участие в эксперименте.

Назальную вакцину, которую "нюхнул" Путин, создавали ученые из Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи. В РФ планируют, что в эксперименте по испытанию нового препарата примут участие 500 человек. Об одном смельчаке уже стало известно.

Читайте также"Это называется ревакцинация": Путин получил третью дозу "Спутника"На совещании с членами правительства Путин рассказал, что через шесть месяцев после вакцинации печально известным "Спутником" у него почему-то опустился уровень защитных титров антител. Поэтому ему предложили понюхать "лечебный" порошок. Поступок Путина бурно обсуждается в сети и пользователи уже шутят, что так изящно "травить" президента еще никто не осмеливался.

По словам главы страны-агрессора, инструмент для введения порошка представляет собой "обычный шприц", в котором вместо жидкой субстанции находится сыпучее вещество. Почетную миссию проведения опытов над президентом РФ взял на себя глава центра имени Гамалеи.

"Он набрал порошок, попросил вдохнуть глубоко на счет три, пшикнул с одной стороны, с другой стороны", - рассказал Путин о процедуре введения порошка.

Читайте такжеЖена Шуфрича привилась российской вакциной "Спутник V", но потом выбрала другуюСудя по всему, доверие россиян к вакцине, которую не признают практически во всем мире, стремительно падает. Поэтому Путин и мог решиться на эксперимент. Однако употреблял ли он самом деле этот порошок - сказать сложно. Ведь президент РФ не предоставил никаких наглядных доказательств своим словам. Вполне возможно, что на самом деле он воздержался от сомнительных препаратов, но решил замотировать россиян поверить в силу русской медицины.

Напомним, как сообщал УНИАН, Путин просил G20 признать российскую вакцину "Спутник V". Однако его слова едва ли приняли во внимание. Ранее также стало известно, что в США создали новый назальный спрей, который на 100% защищает от коронавируса. Но там опробовать препарат решили на хорьках, а не на Путине.

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Автор: Виолетта Орлова