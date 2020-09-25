Авторы материала после выдвижения на премию Путина хотели понять механизм подачи заявок

Российская уборщица Марина Удгородская, которая внезапно выиграла местные выборы в одной из деревень России, стала кандидаткой на Нобелевскую премию мира.

Об этом пишет Московский комсомолец. Журналисты этого издания оставили заявку на сайте нобелевского комитета в рамках эксперимента.

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Авторы материала после так называемого «номинирования» Путина хотели понять механизм подачи заявок и насколько легко это сделать обычным гражданам.

Россияне утверждают, что заявки на сайте могут оставлять и обычные граждане, воспользовавшись пунктом, который позволяет предлагать кандидатуры университетским профессорам, почетным профессорам, доцентам и др.

Регистрация Удгородской длилась считанные минуты. Инициаторам надо было только обосновать свой выбор на английском и 200 знаками.

«Коротко получилось так: Марина Удгородская, молодая женщина, выиграла местные выборы в России, доказав всему миру, что именно человек труда имеет право и должен осуществлять государственное управление... И вот уже с полным правом можно заявлять: Марина Удгородская номинирована на Нобелевскую премию мира», – пишут журналисты.

Нобелевская премия для Путина: что известно

Заявку на номинацию Путина на премию мира отправил российский писатель Сергей Комков 9 сентября, заявив об этом на вчерашней пресс-конференции.

Впоследствии выдвижение Путина на Нобелевскую премию мира прокомментировал и Михаил Горбачев, а в Кремле отреагировали сдержанно.

В этом году на получение Нобелевской премии мира претендуют 318 кандидатов, в том числе 107 организаций. Среди них – президент США Дональд Трамп, премьер Новой Зеландии Джасинда Ардерн, израильский премьер Беньямин Нетаньяху, эко-активистка Грета Тунберг, Светлана и Сергей Тихановские.

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Автор: Яна Ставская