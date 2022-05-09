"Герой России" погиб при уничтожении украинской Волновахи.

Президент РФ Владимир Путин встретился в Кремле с отцом убитого российского военного Владимира Жоги - Артемом Жогой.

Как пишут российские СМИ, оправдывая то, что командир батальона "Спарта" Владимир Жога был отправлен в Украину и убит 5 марта в Волновахе, Путин рассказал его отцу, что "шанса для мира" у России не было.

"Если бы был хоть один шанс решить эту проблему (Донбасса) другими, мирными средствами, мы, конечно же, этот шанс использовали, но нам этого шанса не оставили, не дали просто", - сказал российский президент на встрече после военного парада в Кремле.

Путин передал отцу Жоги Звезду героя России, которой его сын удостоен посмертно, и попытался убедить, что российские военные умирают не зря.

"Ребята ведут себя мужественно, героически, профессионально. Все намеченные планы выполняются, результат будет достигнут. На этот счет никаких нет сомнений", - заявил он.

Как сообщал УНИАН, 13 апреля украинские противокорабельные ракеты "Нептун" подбили флагман ЧФ РФ, ракетный крейсер "Москва" и он затонул. Сначала Москва не хотела официально признавать этот факт и заявляла, что на борту возник пожар, но крейсер вроде бы еще в состоянии плавучести. Однако через два дня все же пришлось признать, что "Москва" затонула. Родственниках погибших военных рассказывают, что они "пропали безвести".

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