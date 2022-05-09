Он подчеркнул, что российского президента и командование ждет такая же судьба, как и нацистов, которые потерпели поражение и предстали перед Нюрнбергским трибуналом.

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес считает, что российское командование, как и президент России Владимир Путин, несет ответственность за военные преступления во время масштабного вторжения в Украину, которые могут быть сопоставлены с действиями нацистского режима в годы Второй мировой войны.

Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на выступление Уоллеса в Национальном музее армии в Лондоне, отрывки из которого цитируют британские СМИ.

Уоллес подчеркнул, что российского президента и командование ждет такая же участь, как и нацистов, которые потерпели поражение и предстали перед Нюрнбергским трибуналом.

"Осуществив вторжение в Украину, Путин, его окружение и генералы копируют фашизм, тиранию более чем 70-летней давности, повторяя ошибки тоталитарных режимов прошлого века, – заявил британский министр. - Их судьба в конце концов окажется такой же".

По словам Уоллеса, Путин "украл" историю борьбы русского народа с нацизмом для своих политических целей. "Все профессиональные военные должны быть возмущены поведением российской армии", – подчеркнул британский министр.

Многие лидеры стран Запада в своих выступлениях, посвященных победе над нацизмом, в этом году вспоминают о войне в Украине, проводя прямые и косвенные параллели между действиями гитлеровской Германии во Второй мировой войне и России сейчас.