Первая волна мобилизации проводилась представителями ЛНРовцев, где за деньги "отмазывали" определенных мужчин.

Представители ФСБ проводят вторую волну мобилизации на оккупированных территориях Луганщины.

Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай во время информационного телемарафона.

По его словам, мобилизация постоянно происходила, происходит и не останавливалась ни одного дня. Тем не менее первая волна мобилизации проводилась представителями ЛНРовцев, где за деньги "отмазывали" определенных мужчин, которые не хотели воевать.

"Сейчас проходит вторая волна (мобилизации - УНИАН). Это уже приехали ФСБшники, у них есть информация, что многие "отмазались" за деньги. Так что эти деньги сейчас не берут. У них четкая команда: всех отправлять на фронт", - сказал он.

Также Гайдай добавил, что иногда "местная власть" использует хитрые методы. Например, оккупанты выкладывают объявления о работе с большой зарплатой на коммунальное предприятие для мужчин. Тем, кто оформляется на работу, на следующий день приносят повестки.

Как сообщал УНИАН, по словам советника городского головы Мариуполя Петра Андрющенко, оккупанты начали в Мариуполе очередную волну скрытой мобилизации: вербуют людей, предлагая работать пожарными инспекторами. Набирают людей в возрасте от 25 до 30 лет, без опыта работы.

11 июля Андрющенко сообщил, что "администрация" коллаборантов в Мариуполе получила распоряжение о плане мобилизации в "армии ДНР". В частности, начало открытой мобилизации запланировано на середину сентября после проведения "референдума" о присоединении к России.

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