Призванных резервистов после подготовки могут отправить на фронт.

В России во время военных учений планируют провести скрытую мобилизацию.

Об этом в интервью ТСН рассказал заместитель директора Центра армии, конверсии и разоружения по международным вопросам Михаил Самусь.

"Эти стратегические учения проводятся каждый год. Я уверен, что в этом году под видом учений в России будет производиться скрытая мобилизация. Вызовут на сборы, возможно, даже несколько десятков резервистов, чтобы отработать с ними элементы подготовки, после чего отправить его на фронт", - предположил Самусь.

По его словам, во время учений россияне, скорее всего, будут отрабатывать военные элементы, полученные по опыту войны в Украине.

"Но, я думаю, у них будут проблемы с комплектованием личного состава, потому что эти воинские части из восточных регионов России попали под раздачу от украинских войск. В частности, во время учений армия РФ попытается восполнить потери и восстановить боеспособность", - добавил эксперт.

Как ранее сообщал УНИАН, Россия собирается провести "военные учения" при участии контингентов других стран. Они стартуют 30 августа.

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