Президент РФ болеет и в основном находится на одной из своих резиденций, заявил эксперт.

Настоящий президент РФ Владимир Путин болен и проходит интенсивное лечение, а в Китай к Си Цзиньпину летал один из его двойников, заявил военный эксперт Олег Жданов.

"Си как куратор РФ… Я так понимаю, что это были смотрины, которые должен был одобрить Си. Проект "новый Путин", вот так, скорее всего, он будет называться", - отметил он.

Как добавил эксперт, по имеющейся информации, Путин болеет и в основном находится на одной из своих резиденций, где проходит интенсивное лечение.

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"По некоторым источникам, врачи не отходят от него, они уже дежурят чуть ли не в соседней комнате с тем Путиным, который не мог правой рукой артикулировать, прихрамывал. Походка у него была такая, раскачивающаяся из-за болезни позвоночника, как говорят некоторые. Он кашлял, не мог говорить постоянно, и выглядел не совсем румяным. А нынешний, смотрите, как он на пресс-конференции машет руками. Кстати прокололся: в аэропорту с китайскими представителями и рашистскими дипломатами здоровался левой рукой, а уже с Си Цзиньпинем - правой. Хотя мы знаем, что правая рука была у того Путина практически недееспособная, он ей очень мало-мало жестикулировал", - поделился Жданов наблюдениями.

Обратил внимание эксперт и на манеру разговора:

"Тот, предыдущий Путин, никогда не позволял себе какие-то матерные слова, типа "бл*", этот позволяет. И этот истерит, тот всегда спокойно отвечал на вопросы. Этот как живчик, как будто у него "шило" в одном месте".

Жданов уверен, что настоящего больного Путина уже никто не слушает:

"Там управляет коллективный Путин, кремлевский клан, который до этого находится вокруг него".

Байден перестал опасаться "красных линий" Путина - что сообщалось

Как писал УНИАН со ссылкой на NYT, президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден изменил свою позицию относительно отправки дальнобойных ракет Украине.

В частности, после того, как Украина получила британские ракеты Storm Shadow, схожие по характеристикам с ATACMS, в администрации президента США пришли к выводу, что эскалация конфликта больше не является серьезной проблемой.

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