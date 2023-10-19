На протяжении многих месяцев американский лидер не решался отправлять Киеву дальнобойное оружие.

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден изменил свою позицию относительно отправки дальнобойных ракет Украине, пишет NYT.

Отмечается, что на протяжении большей части 18 месяцев американский лидер не соглашался передавать ВСУ дальнобойные ракеты, чтобы не пересечь одну из "красных линий" президента России Владимира Путина. Издание пишет, что Байдену приходилось всерьез рассматривать этот сценарий из-за ядерных угроз РФ.

Однако, после того, как Украина получила британские ракеты Storm Shadow, схожие по характеристикам с ATACMS, в администрации президента США пришли к выводу, что эскалация конфликта больше не является серьезной проблемой.

Видео дня

По данным NYT, Байден согласился передать Киеву ATACMS и сообщил об этом президенту Украины Владимиру Зеленскому, когда они встретились в Вашингтоне в сентябре. При этом лидеры согласились не объявлять об этом решении, чтобы застать российские войска врасплох.

США тайно передали Украине ATACMS - что сообщалось

Как писал УНИАН, в ночь на 17 октября ВСУ ударили ракетами ATACMS по двум аэродромам с российской авиацией и боеприпасами в оккупированных Бердянске и Луганске.

Выяснилось, что Штаты тайно передали Киеву дальнобойные ракеты, чтобы россияне не успели убрать вооружение за пределы досягаемости.

Известно, что переданные Украине ракеты ATACMS оснащены кассетными боеприпасами.

Издание Politico писало, что передача ATACMS знаменует собой серьезное усиление защиты Украины администрацией президента США.

"Президент Джо Байден не решался поставить ракетную систему ATACMS, опасаясь эскалации конфликта. Эта передача указывает на то, что расчеты администрации изменились после медленного украинского контрнаступления", - говорилось в публикации.

Вас также могут заинтересовать новости: