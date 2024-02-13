Пресс-секретарь лидера РФ признал, что Путин, итак, слишком часто мелькает перед глазами граждан.

Пресс-секретарь лидера РФ Дмитрий Песков пояснил, почему Путин в очередной раз отказался от участия в президентских дебатах, хотя совсем недавно удосужился дать публичное интервью американцу Карлсону.

Об официальном отказе диктатора уведомил Центризбирком РФ 13 февраля. РосСМИ подчеркивают, что Путин баллотируется в президенты пятый раз и за время политической карьеры ни разу не принимал участия в предвыборных дебатах.

Мотивы политика пришлось комментировать его пресс-секретарю Дмитрию Пескову. Последний заявил пропагандистским РИА Новости, что диктатор, итак, слишком часто участвует в жизни россиян. Также он сослался на то, что Путин отличается от других кандидатов на выборах напряженным графиком.

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"Россияне имеют возможность видеть заявления Путина по всем аспектам жизни россиян фактически на ежедневной основе. Путин является действующим главой государства, который живет в условиях очень напряженного президентского графика. Это кардинально отличает его от других кандидатов", - сказал Песков.

Отметим, что президентские выборы в России должны состояться 15-17 марта этого года.

Путин дал интервью Карлсону - Запад назвал цель этого шага

На днях лидер РФ дал первое интервью СМИ за период полномасштабного вторжения в Украину. Его интервьюером стал американский журналист Такер Карлсон, за которым в США закрепилась репутация "протранмписта".

Во время общения с Карлсоном лидер РФ попытался в очередной раз пояснить, почему Украины не должно существовать, приводя исторические факты исковерканной истории. Журналисты The Washington Post убеждены, что Путин умело обошел все немногие "критические вопросы", которые ставил перед ним Карлсон, и пытался поразить зрителя мнимой эрудицией, утверждая, что в войне с Украиной жертвой является именно Россия.

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