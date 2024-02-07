По данным The Wall Street Journal, интервью может быть опубликовано уже завтра, 8 февраля.

Американский журналист, бывший ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон взял интервью у президента РФ Владимира Путина, став первым западным журналистом, получившим возможность пообщатьсяс путиным, с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Факт интервью подтвердил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Объясняя, почему Путин решился на интервью, Песков отметил, что позиция Карлсона "отличается от остальных".

"Она никоим образом не пророссийская, не проукраинская, она, скорее, проамериканская, но, по крайней мере, она контрастно отличается от позиции традиционных англосаксонских СМИ", - сказал Песков".

Видео дня

При этом, по данным The Wall Street Journal, интервью может быть опубликовано уже завтра, 8 февраля. По словам Карлсона, интервью будет опубликовано на сайте X и TuckerCarlson.com, сайте медиа-стартапа комментатора.

Карлсон прилетел в Москву в начале февраля, намереваясь взять интервью у российского президента. Комментируя свое решение, он заявил, что важно понять взгляды Путина, учитывая то, как война меняет мир.

"Большинство американцев понятия не имеют, почему Путин вторгся на Украину и каковы его цели сейчас", - сказал Карлсон в видео. "Они никогда не слышали его голоса. Это неправильно. Американцы имеют право знать все, что могут, о войне, в которой они замешаны, и мы имеем право рассказать им об этом, потому что мы тоже американцы", - цитирует его WSJ.

Такер Карлсон – что о нем известно

Карлсон работал на многих каналах от CNN до MSNBC и, в конце концов, Fox News. Карлсон был звездой этого телеканала, где с 2016 по 2023 год он вел вечернее политическое телешоу Tucker Carlson Tonight, аудитория которого временами превышала 5 млн зрителей. После увольнения с Fox создал Tucker Carlson Network.

В соцсети X его видео в среднем набирают от 3 до 6 млн просмотров. Аудитория Такера состоит преимущественно из сторонников крайне правых взглядов и любителей теорий заговора.

Так, Карлсон заявлял, что у правительства США есть космический корабль инопланетян, повторял фантазии российских властей об американских лабораториях по производству биологического оружия в Украине, утверждал, что Украина виновна в разрушении Каховской ГЭС, и обвинял Вашингтон в причастности к подрыву газопроводов "Северный поток".

Он был одним из первых и наиболее ярких представителей правых сил, поставивших под сомнение поддержку США Украины после вторжения России, и помог сформировать взгляды на Капитолийском холме.

Карлсон брал интервью у самых разных людей, включая Дональда Трампа и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, который известен своими антиукраинскими взглядами, а также нового президента Аргентины Хавьера Милея.

РФ распространяет дезинформацию

Ранее в ЦПД сообщили, что перед выборами в РФ Кремль начал работу по распространению на Западе нарративов о своей легитимности на временно оккупированных территориях Украины. Для этого Кремль "нанимает" западных журналистов, преимущественно ультраправых взглядов.

Так, недавно пропагандистский сюжет в оккупированном Мариуполе снял глава московского бюро немецкого телеканала ZDF Армин Керпер.

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