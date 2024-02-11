Интервью Путина Карлсону переполнено ложными фактами и искажением истории, считают американские журналисты.

Путин пытался поразить зрителей мнимой эрудицией из знаний истории и не давал возможности Карлсону задать критические вопросы, убеждены журналисты The Washington Post.

Они заявили, что Путин был готов к этому интервью значительно лучше, чем Карлсон. Они написали, что "обученный агент КГБ, легко избегал редких попыток Карлсона получить прямой ответ".

Журналисты также отметили, что на протяжении всего интервью Путин пытался убедить Карлсона в том, что именно РФ является "жертвой этого конфликта".

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"Путин использовал каждый вопрос, чтобы привести главный аргумент: Россия была потерпевшей стороной, жертвой неоднократных лживых обещаний Запада. Несмотря на это, настаивал Путин, Москва готова вести переговоры о прекращении войны, но с Соединенными Штатами, подчеркивая свою настойчивость в том, что украинское правительство является нелегитимной марионеткой Запада", - пишут журналисты.

Они также отметили манипуляции Путина в освещении истории Украины. Отмечают, что многие факты, приведенные президентом РФ, попросту выдуманы.

"Сердцем интервью стала долгая лекция Путина, которая охватывала более 1000 лет истории, от создания Киевской Руси до сегодняшнего дня. Все для того, чтобы доказать Путину, что украинцы на самом деле русские, которые живут "на краю" Российской империи. Суть его болтовни была в том, чтобы ошеломить зрителей цунами фактов и дат и поразить их мнимой эрудицией Путина", – пишет The Washington Post.

Журналисты отмечают еще одну манипуляцию Путина на тему готовности РФ к переговорам: "Кажущаяся готовность к переговорам, однако, резко контрастирует с длительной настойчивостью России на том, что лишь полная капитуляция Украины, включая широкую сдачу оккупированных территорий, завершит войну".

Интервью Карлсона с Путиным - что надо знать

На днях президент РФ Путин дал первое с начала полномасштабной войны интервью западным СМИ. В Кремле такое решение объяснили тем, что позиция протрампистского американского ведущего Такера Карлсона "отличается от других".

Сам Карлсон после двухчасового интервью признал, что глава Кремля "не умеет объяснять". Он также сказал, что Путин не изложил своей позиции последовательно.

На это интервью отреагировали в Белом доме. Там заявили, что интервью не нужно "воспринимать за чистую монету". Также, они отметили, что граждане США "понимают, за что борется Украина, и все, о чем они просят – это наша помощь".

По мнению политтехнолога Бориса Тизенгаузена, интервью Карлсона с Путиным имеет две цели. Первая цель общения Карлсон с Путиным – "очеловечить упыря, убийцу и маньяка", а вторая касается именно президентских выборов в США.

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