Зато все остальные лидеры постсоветских стран получили поздравительные открытки от диктатора.

Российский диктатор Владимир Путин не поздравил народ Украины с Днем памяти и примирения, а также с Днем победы. В приветственном послании он пофантазировал о нацистах и их "нынешних идеях".

Как сообщает пресс-служба Кремля, диктатор направил поздравительные послания лидерам Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Абхазии, Южной Осетии, а также народам Грузии.

"Сегодня наша моральная обязанность свято хранить переданные отцами и дедами традиции дружбы и взаимопомощи, не допускать искажения исторической правды о Великой отечественной войне (Вторую мировую войну - УНИАН), как и оправдания нацистов, их пособников и нынешних идей", - заявил Путин.

День победы: позиция Украины

Напомним, что в 2015 году Верховная Рада Украины ввела празднование 8 мая Дня памяти и примирения, 9 мая - Дня победы над фашизмом во Второй мировой войне.

В видеообращении сегодня президент Владимир Зеленский предложил отмечать в Украине День памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939-1945 годов 8 мая. В то же время он подписал указ о назначении в Украине 9 мая Днем Европы - праздника единства всех европейцев, уничтоживших нацизм.

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