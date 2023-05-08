Президент подписал указ о праздновании в Украине 9 мая Дня Европы.

Президент Владимир Зеленский предлагает 8 мая отмечать в Украине День памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939-1945 годов. В то же время он подписал указ о праздновании в Украине 9 мая Дня Европы - праздника единства всех европейцев, уничтоживших нацизм.

Об этом Зеленский сообщил в своем видеообращении по случаю Дня памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939-1945 годов, что обнародовано офисом главы государства.

Президент отметил, что 8 мая украинцы должны вместе с Европой отмечать победу над нацизмом.

Видео дня

"Мы возвращаем нашему государству честную историю без идеологических примесей. Именно 8 мая большинство народов мира вспоминает величие победы над нацизмом. Именно 8 мая мир чтит память всех, чьи жизни унесла та война. Именно 8 мая вступил в силу Акт о безоговорочной капитуляции вермахта. Сегодня я подал в Верховную Раду Украины законопроект, которым предлагается установить 8 мая Днем памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939-1945 годов. Мы никогда не забудем вклад украинского народа в победу над нацизмом", - подчеркнул Зеленский.

Глава государства подчеркнул, что сейчас украинцы вместе с другими народами уничтожают аналогичное зло.

"К сожалению, зло вернулось. Хоть агрессор теперь другой, у него та же цель - порабощение или уничтожение. И как тогда мы опирались на общую силу свободных народов, так и сейчас мы сражаемся против зла вместе со свободным миром, вместе со свободной Европой. И мы одержим победу", - отметил Зеленский.

По его словам, сейчас, как и 80 лет назад, Украина бьется за будущее - и свое, и всей Европы, всего свободного мира.

"Сейчас, как и 80 лет назад, мы опираемся на общую силу свободных народов и знаем, что вместе с ними всегда будем частью свободной Европы, которая не подчинится злу. И вместе со всей свободной Европой 9 мая в Украине будем отмечать День Европы. Европы Объединенной, в основе которой должен быть и будет мир. Европы нашей, частью которой Украина всегда была, есть и будет. Сегодня я подписал соответствующий указ, и каждый год с завтрашнего дня, 9 мая, мы будем чествовать наше историческое единство - единство всех европейцев, которые уничтожили нацизм и одержат победу над рашизмом", - сказал Зеленский.

Президент отметил, что честная память о прошлом всегда укрепляет веру в будущее.

"Сегодня, отдавая должное наиболее важной победе ХХ века, мы все ждем и приближаем новый большой день - новой победы. Нашей победы. День Победы Украины. Безусловно, совместной. Которую мы добудем вместе со всеми, кто нам сейчас помогает", - подчеркнул Зеленский.

8 и 9 мая в Украине

Как известно, Верховная Рада Украины в 2015 г. приняла Закон "Об увековечении победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939 - 1945 годов". Законом введено празднование 8 мая Дня памяти и примирения, 9 мая - Дня Победы над фашизмом во Второй мировой войне.

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