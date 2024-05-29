До Дюмина пост занимал бывший глава Минтранса РФ Игорь Левитин.

Кремлевский диктатор Владимир Путин назначил секретарем Государственного совета РФ Алексея Дюмина, который когда-то обеспечивал охрану российского лидера. Об этом сообщает "Медуза".

"Алексей Дюмин, занимавший до недавнего времени должность губернатора Тульской области, назначен на должность секретаря Государственного совета Российской Федерации. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин", - говорится в публикации.

Отмечается, что до Дюмина пост секретаря Госсовета занимал бывший глава Минтранса РФ Игорь Левитин.

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В положении о Госсовете РФ говорится, что задача этой структуры - "обеспечение согласованного функционирования и взаимодействия органов, входящих в единую систему публичной власти, определение основных направлений внутренней и внешней политики Российской Федерации и приоритетных направлений социально-экономического развития государства".

В Госсовет входят премьер-министр, спикеры обеих палат парламента, глава администрации президента и главы субъектов РФ, остальных членов назначает президент.

По данным росСМИ, Дюмин был губернатором Тульской области с 2016 года, а в мае 2024-го покинул пост и стал помощником президента РФ.

Увольнение топ-чиновников в России

Напомним, самопровозглашенный президент России Владимир Путин меняет состав правительства. По данным росСМИ, переназначенный в связи со "сменой" президента премьер-министр Михаил Мишустин предложил новый состав правительства, в котором появилось несколько "новых" лиц.

На должность главы одного из ключевых министерств - Министерства энергетики - "предложили" кандидатуру Сергея Цивилева, который на тот момент был губернатором Кемеровской области, но, что самое главное, является мужем двоюродной племянницы Владимира Путина - Анны.

Также отмечалось, что с 2018 года функции министра сельского хозяйства РФ выполняет Дмитрий Патрушев - сын Николая Патрушева - экс-директора ФСБ, действующего главы Совбеза РФ и близкого друга Путина. В новом составе правительства Патрушеву-младшему предложили повышение до должности вице-премьер-министра, курирующего сельское хозяйство и экологию.

Как писал УНИАН, журналисты The Guardian рассказали, что Путин начал масштабные кадровые чистки в оборонных ведомствах. В издании говорят, что решение российского диктатора удивляют даже его сторонников.

В The Guardian отметили, что после увольнения министра обороны Сергея Шойгу ФСБ РФ расследовала много дел о коррупции на высоком уровне против его заместителей и топ-менеджеров министерства.

Также издание The Moscow Times написало, что Путин начал жесткую зачистку Минобороны.

"Идет жесткая зачистка. ФСБ зачищает команду Шойгу. Это ожидаемый процесс. Силовики получили разрешение на самой горе. До завершения чисток еще далеко. Нас ждут новые аресты", - отметил источник, близкий к Кремлю.

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