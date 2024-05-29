В частности он пригрозил тем странам ЕС, которые являются небольшими по территории.

Президент РФ Владимир Путин предупредил западные страны о том, что члены НАТО в Европе играют с огнем, когда предлагают разрешить Украине бить западным оружием по территории России. По словам диктатора, это может спровоцировать глобальный конфликт, пишет Reuters.

"Более двух лет после самой смертоносной сухопутной войны в Европе со времен Второй мировой войны Путин все чаще говорит о риске гораздо более широкого глобального конфликта, в то время, как Запад пытается решить, что делать с продвижением российских войск в Украине. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил в интервью The Economist, что члены Альянса должны позволить Украине нанести удар вглубь России с применением западного оружия, и этот взгляд поддерживают некоторые члены НАТО, но не Соединенные Штаты", - напомнили в издании.

В то же время Путин сказал журналистам в Ташкенте, что постоянная эскалация может привести к серьезным последствиям.

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"Если эти серьезные последствия возникнут в Европе, как поведут себя Соединенные Штаты, принимая во внимание наш паритет в области стратегических вооружений? Трудно сказать - хотят ли они глобального конфликта?", - спросил диктатор.

По словам Путина, украинские удары по РФ с использованием оружия дальнего радиуса действия потребуют западной спутниковой, разведывательной и военной помощи, поэтому Запад будет непосредственно вовлечен в войну. Президент России добавил, что отправка французских войск в Украину станет шагом для глобального конфликта.

Также Путин, упоминая о членах НАТО в Европе, заявил, что малые страны "должны осознавать, с чем они играют", ведь они имеют небольшую территорию и очень плотное население.

"Это фактор, который они должны иметь в виду, прежде чем говорить о нанесении удара вглубь российской территории", - подчеркнул лидер страны-агрессора.

Удары по территории России западным оружием - последние новости

Ранее высокий представитель Европейского Союза по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель заявил, что некоторые страны согласились снять ограничения на удары по объектам в РФ.

"Понятно, что это законное действие в соответствии с международным правом, когда оно применяется пропорциональным образом. Но также понятно, что принятие решения по этому поводу зависит от каждой страны-члена индивидуально, в том числе относительно взятия на себя ответственности, делать это или нет. Некоторые страны-члены были против этого, и они изменили свое мнение. Сегодня они соглашаются снять ограничения в отношении вооружения, которое они поставляют в Украину", - отметил дипломат.

В свою очередь депутаты немецкого бундестага из правящей коалиции и оппозиции призвали разрешить удары западным оружием по России.

"Там российская армия с территории России совершенно спокойно обстреливает второй по величине город Украины, потому что у той нет достаточных средств ПВО, а у украинской армии связаны руки за пределами государственной границы", - отметил эксперт по вопросам обороны Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Андреас Шварц.

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