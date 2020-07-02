Путин говорит, что Россия еще не сформировалась

Путин добавил, что россиянам нужно еще время для укрепления страны.

Президент России Владимир Путин заявил, что после распада Советского Союза Россия до сих пор формируется.

Об этом он рассказал во время обращения к гражданам 2 июля, передает российский Интерфакс.

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«Современная Россия, безусловно, находится еще в стадии формирования, становления. Это касается всех аспектов нашей жизни: и политической системы, и экономики, и так далее», – утверждает глава Кремля.

По его словам, россияне «до сих пор еще очень уязвимы», «много сделано на живую нитку».

Путин добавил, что им нужно еще время для укрепления страны.

«Нам нужна внутренняя стабильность и время для укрепления страны, всех институтов», – подчеркнул он.

Как сообщал УНИАН, в Кремле назвали «триумфом» президента России Владимира Путина голосование по поправкам к Конституции, что дало ему право избираться на пост президента еще на два срока после 2024 года.

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