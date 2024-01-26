Они, как и все остальные будут воевать или до конца так называемой "СВО", или до своей ликвидации.

Президент РФ Владимир Путин прекратил миловать заключенных, которые решились поехать воевать против Украины. Теперь с ними начали заключать контракты без права расторжения до конца войны.

Отметим, что до этого российские власти заманивали заключенных воевать против ВСУ перспективой помилования. Его заключенные получали после шести месяцев участия в войне. По словам уже ныне покойного главаря ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина, по такой схеме российским властям удалось отправит на войну почти 50 тыс. человек, части из которых удалось выжить и вернуться домой "чистым".

Но, как отмечает Би-би-си, теперь ситуация изменилась и вместо помилования заключенные получают только "условно-досрочное освобождение", а в Украину оккупантов отправляют до конца боевых действий. Издание узнало, что полугодовые контракты с заключенными перестали заключать осенью 2023 года.

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Женщина из Забайкальского края РФ на условиях анонимности рассказала изданию, что ее муж в начале осени был завербован в один из отрядов для заключенных "Шторм V". Он был осужден за тяжкое преступление, а в феврале должно было пройти 15 лет, с момента его заключения. Она рассказала, что ее муж-преступник поехал воевать в Украину как контрактник, но срок контракта с минобороны РФ составил не полгода, а год. Но и после истечения срока контракта он вернуться домой не сможет, потому что "контракт будет продлен автоматически".

Другие россияне, родственники которых воюют в "Шторм V", также сообщают, что те будут оставаться воевать против ВСУ до конца войны. О чем заключенных предупреждают еще во время подписания контракта. По данным издания, это объясняется указом, который Путин подписал в сентябре 2022 года. Им фактически запрещается расторгать контракты во время частичной мобилизации, даже если их срок истекает.

Таким образом, заключенные стали воевать на тех же условиях, что и контрактники и мобилизованные, которые не имеют возможности вернуться домой до конца так называемой "СВО".

Война в Украине

На одном из направлений российские захватчики значительно увеличили применение БПЛА. Как сообщили в Силах обороны юга, противник продолжает террор населения прифронтовых регионов, в частности, значительно увеличив применение FPV-дронов.

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