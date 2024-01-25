Захватчики пытаются разведать готовность и меткость систем противовоздушной обороны и их расположение.

Российские оккупанты пытаются разведать нашу готовность и планируют будущие мощные атаки, заявила руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире "Эспрессо".

"Враг атаковал юг Украины дронами. Беспилотные летательные аппараты типа Shahed-131, Shahed-136 были направлены, как из акватории Черного моря заходили на удар, так и применяли сложное маневрирование. Выпущены они были из временно оккупированного Крыма и с восточного побережья Азовского моря. Опять-таки враг прибегал к тактическим хитростям, которые мы уже наблюдали и фактически повторял свой "успешный успех" в такой атаке, использовал он низкий проход дронов над водой максимально затрудняя их обнаружение для средств противовоздушной обороны и заходили они с направления фактически жилых кварталов, хотя маневрировали и среди промышленных", - пояснила Гуменюк.

Она отметила, что сейчас "шахеды" продвигаются меньшими группами, в то же время россияне пытаются разведать готовность и меткость украинских систем противовоздушной обороны.

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"Последние волны ударов состоят из такого количества 2-8, этой ночью насчитали до 14-ти, но именно такое направление "шахедов" достаточно разветвленное, или наоборот - обильно сосредоточенное, как это было по Одесской области, очень плотно в ряд, не давая возможности сориентироваться. Это поиск новой тактики, это очевидно, враг пытается разведать готовность и меткость систем противовоздушной обороны, их расположение для того, чтобы спланировать будущие мощные акции", - заявила Гуменюк.

Говоря о недавнем сбитии самолета А-50, Гуменюк отметила, что это существенно сместило акценты в российской разведывательной деятельности.

"Они прибегли к увеличению беспилотных летательных аппаратов, пытаются тактической авиацией компенсировать эти пробелы в разведдеятельности, а следовательно и не имеют четкого представления, где должны быть их будущие цены. Поэтому, очевидно, пытаются использовать небольшими партиями для понимания", - добавила она.

Ситуация на юге: последние новости

Ранее Гуменюк заявила, что на юге российские захватчики осторожно применяют тактическую авиацию и пытаются изменить тактику боевого поведения.

Недавно на левом берегу украинские бойцы ударили по российской РСЗО "Град" с помощью HIMARS. Силы обороны юга обнародовали видео своей работы.

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