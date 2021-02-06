В участке мужчина провел 9 часов, переводчика ему не предоставили.

Суд Санкт-Петербурга выписал 5 тысяч рублей штрафа за скандирование политических лозунгов глухонемому россиянину.

Об этом сообщает Telegram-канал Апология протеста.

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31 декабря мужчина шел в магазин "Мир искусств", об акциях протеста он не знал. Призывы сотрудников полиции о прекращении акции он, конечно же, не слышал. Когда россиянин увидел, что других граждан начали задерживать, то показал полицейским жест, что не слышит.

Однако его задержали. В участке тот провел 9 часов, переводчика не предоставили. Адвокат задержанного уточнил, что мужчина не смог понять разъяснения правоохранителей о праве не свидетельствовать против себя, поскольку немой. В протоколе указано, что гражданин "вместе с другими участниками публичного мероприятия скандировал лозунги", несмотря на то, что у него нет возможности говорить.

Протесты в России из-за ареста Навального

23 и 31 января по всей России прошли массовые акции протеста в поддержку оппозиционера Алексея Навального.

Силовики жестоко разгоняли митинги, применяя спецсредства. По всей стране проводились массовые задержания.

На акциях 31 января задержаны более 5 тысяч человек - это рекордное число в новейшей истории России.

Что известно о задержании и аресте Навального в России

Навальный 17 января вернулся в Москву из Германии, где он проходил лечение после отравления летом 2020 года.

Его самолет должен был приземлиться в аэропорту "Внуково", но был перенаправлен в "Шереметьево". Сразу же на пограничном контроле в аэропорту его задержали сотрудники полиции.

В управлении Федеральной службы исполнения наказаний по Москве заявили, что Навального задержали за уклонение от явки в уголовно-исполнительную инспекцию как условно осужденный за преступление.

18 января суд арестовал оппозиционера до 15 февраля.

2 февраля 2021 года Симоновский суд Москвы в ходе выездного заседания в Мосгорсуде по ходатайству ФСИН заменил Алексею Навальному условный срок в 3,5 года на реальный по делу"Ив Роше". Всего Навальный, в соответствии с решением, должен провести в колонии общего режима два года и восемь месяцев.

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Автор: УНИАН