По версии "безутешной" вдовы, яд содержался в воде.

В России родственники "минуснутого" оккупанта Павла Губина пожаловались, что его отравили украинцы. По версии жены, "Паша просто попил воды".

Как сообщают пропагандистские СМИ, 35-летний механик-водитель из Волгоградской области пошел воевать против Украины добровольно. Причиной смерти Павла стало не ранение, а якобы отравление. Захватчик, несмотря на предупреждения командиров, выпил воду, предложенную украинцами на оккупированных территориях.

"8 августа мужчина перестал выходить на связь. Сослуживцы говорили, что в это время ему было уже очень плохо, его мучили диарея, постоянная рвота, высокая температура... Он не "косил", он сам пошел туда, добровольно. Паша просто попил воды. Им говорили не брать ничего у местных, но как удержишься, когда там такая жара! Вот он и попил. Потом ему стало плохо... Пришла домой и узнала, что Павла нет в живых", – вспомнила вдова захватчика.

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Впрочем, больше всего "безутешную" жену беспокоит то, что ее мужу в июле насчитали лишь 12 тысяч рублей зарплаты, а в августе - ноль.

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Как сообщал УНИАН, отчаянные украинцы тихо воюют с оккупантами на оккупированных территориях. Ранее украинская бабушка отравила 8 оккупантов пирожками.

"Мы голодаем!.. Бабушка одна пирожки принесла - 8 человек в цинке выехало", - рассказал военный РФ в одном из аудиоперехватов.

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