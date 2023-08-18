Он якобы умер в госпитале от травм, полученных на Запорожском направлении.

В Украине "минуснули" начальника штаба - заместителя командира батальона материального обеспечения 810-й бригады морской пехоты РФ Юрия Павлова.

Так называемый "губернатор" оккупированного Севастополя Михаил Развожаев написал в Telegram, что Павлова похоронили вчера, 17 августа. По его словам, оккупант скончался в госпитале от ранений, полученных на Запорожском направлении.

По словам Развожаева, Павлов родился в селе Новоивановцы (Луганская область), а в 2009 году, до оккупации Севастополя Россией, приехал туда служить в 810-й бригаде морской пехоты.

Видео дня

"В прошлом году в октябре его назначили начальником штаба - заместителем командира батальона материального обеспечения. Сослуживцы говорят, что с честью и мужеством всегда выполнял поставленные перед ним задачи. Юрий Юрьевич был ранен на Запорожском направлении, от полученных ран скончался в госпитале", - сообщил гауляйтер Севастополя.

Потери РФ - актуальные данные

За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали около 460 российских захватчиков. Всего с начала полномасштабного вторжения уничтожено уже 256 510 оккупантов.

Недавно в Украине "задвухсотили" оккупанта, который был командиром артустановки без знаний и навыков.

Впоследствии стало известно, что украинские воины "минуснули" оккупанта с"вагоном регалий".

Вас также могут заинтересовать новости: