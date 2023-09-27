Если кто-то проживал в доме или квартире, то враг именно к этим гражданским жителям подселяет своих военных, чтобы прикрываться живым щитом.

Российские захватчики сейчас массово заселяются в дома местных жителей на территории оккупированной части Запорожской области.

Об этом в эфире Радио Свобода сообщил городской голова Мелитополя Иван Федоров.

В частности, по его словам, самое массовое заселение российскими захватчиками происходит на отрезке от Токмака (Молочанская) до Работиного (Новопрокоповки).

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"От Токмака до Работиного враг просто занял все дома, все жилища наших людей. Знаем, что с прошлой недели враг начал в самом Токмаке подселять людей. Что это значит? Если кто-то проживал в доме или квартире, то враг именно к этим гражданским жителям подселяет своих военных. Для чего это делается? Чтобы прикрываться живым щитом. Что касается оборудования огневых позиций, то это стандартная практика, к сожалению. Люди для врага ничего не стоят. Это, по сути, живой щит, которым пытаются прикрываться", – заявил Федоров.

В то же время, как отметил мэр Мелитополя, местные жители выезжают из своих домов из-за такого "подселения", переселяются также на территорию Запорожской области, но в другие населенные пункты.

"В основном они выбирают поселки Веселое, Михайловка или в Мелитополь выезжают. Мы понимаем, что чем ближе к линии фронта, тем более зверскими становятся вражеские войска и тем больше зверства они проявляют", – добавил мэр.

Ситуация в Запорожской области

Как сообщал УНИАН, Федоров заявил, что, ощущая постоянный натиск Вооруженных сил Украины, российская армия создает новые укрепления в тылу и вокруг временно оккупированных населенных пунктов Запорожской области.

В частности, к северу от Токмака появился новый укрепрайон с обеих сторон автодороги, которая ведет к недавно освобожденному ВСУ Работино. Также на границе Донецкой и Запорожской областей для построения фортификаций начали загонять бетоновозы.

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