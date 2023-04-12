Украинцы распространяют информацию об этом в Twitter, чтобы об этом услышали во всем мире.

Российские захватчики казнили украинского военного, обезглавив его.

Соответствующее видео распространили в социальных сетях. Российские захватчики сняли совершение очередного военного преступления. УНИАН не публикует это видео по этическим соображениям.

Украинцы начали распространять информацию об этом в Twitter, чтобы весь мир увидел, какие зверства совершает российская армия в Украине. Тем временем другие Telegram-каналы сообщают об еще одном видео, где российские захватчики надругались над погибшими защитниками Украины, отрезав им головы и руки.

Видео дня

Руководитель Офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак в своем Telegram-канале написал:"За все будет ответ и ответственность".

Казни украинских военных

В сети неоднократно появлялись видео с преступлениями российских оккупантов. Сколько казней остались за кадром - неизвестно. В ООН подтвердили казни 15 украинских военнопленных войсками РФ, а также применение пыток.

Летом в сети появилось видео зверской казни украинского военного оккупантами.

Весной вся страна была шокирована расстрелом украинского войсового, попавшего в плен. Россияне расстреляли его после слов "Слава Украине!".

На установление личности мужчины ушло время, однако впоследствии она стала известна. От рук оккупантов погиб снайпер 163 батальона 119 отдельной бригады ТРО Черниговской области Александр Мациевский.

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