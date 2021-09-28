В квартире еще находился кот, но к моменту спасения он уже умер.

Волонтеры в российском Тутаеве спасли истощенное животное, повисшее на балконе. В квартире был еще кот, но он погиб.

Об этом сообщает "Подъем".

В городе Ярославской области хозяин закрыл квартиру, в которой находились животные – пес и кот, а сам уехал. Сколько владельца жилья не было неизвестно, но собака прогрызла обшивку балкона, пытаясь выбраться на волю и спастись от голодной смерти. Дыра оказалась слишком маленькой и таз животного застрял, из-за чего пес просто повис вниз головой.

Читайте такжеВ России кот попал в "оконную ловушку": для спасения использовали экскаватор (видео)Вой попавшего в беду пса услышали прохожие. Животное удалось вытащить, но его состояние ужасное – собака истощена. В квартире умер кот, так и не дождавшись спасения.

По словам волонтера Галины Иониной, заявление в полицию на хозяина животных уже написали.

"Собака на передержке в Ярославской группе. Она проходит лечение, истощение просто страшное", - говорится в сообщении.

Как ранее сообщал УНИАН, в российской Республике Мордовия мужчина устроил стрельбу по кошкам во дворе жилого многоквартирного дома. При этом в нескольких метрах от стрелка бегут еще и дети - по данным местных пабликов, все происходило неподалеку от детской площадки.

Автор: Анастасия Горбачева