Животное научилось открывать шкафы с едой, а также искало еду у соседей.

В Великобритании в городе Бристоль волонтер Сарой Мэтьюс семь лет назад забрала себе спасенного кота по кличке Кит. Животное было истощено, имело проблемы с желудком, ушами и глазами и должно было придерживаться специальной диеты.

Сначала кот вылезал из клетки и воровал еду у других животных, сообщает Metro.

Волонтер забрала животное и подарила на десятилетие своей дочери Чарли, которая страдает аутизмом. Кот сначала весил 11 фунтов (почти 5 килограммов), а за семь лет поправился до 24 фунтов (около 11 кг) – то есть стал весить как собака среднего размера.

Женщина пожаловалась, что кот начал забираться в холодильник, когда его открывали, поэтому пришлось повесить замок от детей. По ее словам, Кит также нашел способы открывать шкафы с едой.

"…нам приходилось ставить все больше и больше замков на каждый шкаф с едой…", – добавила она.

Кит ухитрялся доставать еду практически отовсюду, поскольку, наверное, думал, что дома его недостаточно кормят.

"Он просто продолжал расти. Мы выяснили, что он рылся в соседских закромах… Если бы я предложил ему свежее мясо или рыбу, он бы их не ел. Но он любил собирать мусор, все, что угодно, вроде корок от пиццы и тому подобного. Нам пришлось повесить на него бирки, прося людей не кормить его", – добавила Мэтьюс.

Читайте такжеВ Николаеве кот зацепился хвостом и шерстью за колючую проволоку: спасение животного сняли на видеоСобеседница добавила, что после спасения кот ел все что угодно, даже странные продукты. Потом ветеринары прописали ему специальный корм. Для того, чтобы кот не ел чужой корм, были установлены кормушки, которые работали по чипу, размещенному в ошейниках.

Кит решил проблему – пускал в ход когти и вытаскивал корм.

"За эти годы мы потратили на него десятки тысяч фунтов. Он принимал так много лекарств в первый год, когда был котенком, для решения проблемы с глазами и ушами…", – отметила хозяйка животного.

В сентябре стала известна интересная история спасения кота в американском городе Майами. Животное каким-то образом во время матча забралось на верхний ярус трибуны стадиона Hard Rock. Кот повис на лапах, держась за самый край трибуны, и приковало к себе внимание зрителей.

Фанаты, которые сидели на нижнем ярусе, решили помочь коту – натянули несколько флагов, в том числе и флаг США, чтобы животное не разбилось о твердую поверхность.

Кот отпустил одну лапу, а потом – вторую и полетел. Животное сначала упало в американский флаг, а затем – в другой. Кот не пострадал.

Автор: Екатерина Присяжнюк