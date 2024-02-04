От 45 до 60 процентов всех инженерных сетей в России нуждаются в ремонте, однако война Путина в Украине поглощает все большую долю российского бюджета.

Россияне страдают от падшей инфраструктуры советских времен, которая плохо обслуживается и финансируется, в результате чего критически растет количество аварий на теплосетях.

Как пишет Financial Times, такие инциденты, как прорыв теплотрассы в российском Новосибирске и отсутствие отопления в подмосковном Климовске при -20°C, демонстрируют настоятельную потребность в инвестициях в старую инфраструктуру советских времен, однако война Путина в Украине поглощает все большую долю российского бюджета.

"По официальным оценкам, от 45 до 60 процентов всех инженерных сетей нуждаются в ремонте, и эта цифра ежегодно растет, равно как и количество аварий. А на Чукотке, которую Путин посетил впервые за 23 года своего правления, этот показатель достигает около 90%", - пишет издание.

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При этом, как отмечают эксперты, данных за начало 2024 года еще нет, но, скорее всего, аварий было больше, чем в 2023 году, как по количеству, так и по степени тяжести, отмечают эксперты, объясняя такой всплеск сочетанием "износа" и внезапного падения температуры.

По данным российского министерства строительства, на модернизацию коммунальных сетей к 2030 году потребуется более 9 трлн рублей (или 100 млрд долларов), что эквивалентно примерно четверти всех бюджетных расходов, запланированных на текущий год. Но в то время как расходы на оборону росли за последнее десятилетие, достигнув в прошлом году более трети общего бюджета, финансирование коммунальных услуг за тот же период лишь медленно увеличивалось и в 2023 году составит 2,2% от общих расходов - гораздо меньше необходимых инвестиций.

Кроме того, еще одной проблемой является стоимость коммунальных услуг, которая является неподъемной для многих российских семей. За последние годы долги российских домохозяйств за коммунальные услуги резко выросли, приблизившись к 1 трлн рублей ($11,2 млрд) в 2023 году.

Проблемы с отоплением - это лишь верхушка айсберга, отмечает FT. Хотя Россия является крупнейшим в мире экспортером газа, только 11 из 83 ее административных регионов полностью подключены к сети газопроводов.

Другой распространенной проблемой являются прорывы канализационных систем. Один из самых заметных инцидентов произошел в 2022 году в Волгограде, где улицы были затоплены человеческими фекалиями.

Такие широкомасштабные коммунальные сбои дали редкий повод для публичной критики властей в военной России, пишет FT. Однако Путину и его правительству пока удается уводить от себя вину.

"Люди недовольны состоянием коммунального хозяйства, но они воспринимают ситуацию как хроническую болезнь. Когда что-то ломается, их это раздражает, но не удивляет", - цитирует издание одного из экспертов.

В России приближается коммунальный коллапс

10 января стало известно, что в Подмосковье произошел коммунальный коллапс: тепло и горячую воду отключили в городе Дмитров, а в городе Электросталь местные жители даже разводили костры, чтобы согреться.

А в Новосибирске более 100 домов остались без отопления и горячей воды из-за аварии на теплосети. Температура воздуха в городе опустилась до -14°.

По состоянию на 2022 год в России замены требовали около 30 процентов тепловых и паровых сетей. Самая сложная ситуация-во временно оккупированном Севастополе, где показатель износа достиг 92 процента.

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