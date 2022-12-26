Он признался, что терроризировал население села Андреевка в Киевской области.

В РФ завели уголовное дело в отношении российского военнослужащего Даниила Фролкина, который признался в расстрелах гражданского населения и совершении краж в Андреевке (Макаровский район Киевской области).

Соответствующее дело было передано в Хабаровский гарнизонный военный суд, сообщает российский правозащитный проект "ОВД-Инфо".

Военнослужащему 64-й мотострелковой бригады Даниилу Фролкину вменяют публичное распространение заведомо ложной информации о российской армии, совершенное группой лиц из корыстных побуждений (пп. "б", "г" ч. 2 ст. 207.3 УК РФ).

Видео дня

В конце июля он подал заявление на увольнение со службы и поехал в Хабаровский край. В настоящее время его неизвестно, где он находится.

Преступления Даниила Фролкина

В июле "Следствие.Инфо" опубликовало расследование, в котором сообщалось об убийстве жителя Андреевки в Киевской области, где с первых дней оккупации россияне разместили свою артиллерию и склады с боеприпасами, по имени Игорь. Оккупанты похитили его за то, что он якобы передавал украинским военным информацию о передвижении российской техники. Вскоре супруга обнаружила его тело со следами пыток.

Убийцу Игоря удалось идентифицировать по селфи с похищенного телефона - им оказался 20-летний российский контрактник Даниил Фролкин.

В августе российское издание "Важные истории" опубликовало материал, в котором пересказывались телефонные разговоры с Фролкиным. Военный рассказал журналистам, что принимал участие в расстрелах гражданского населения и мародерстве во время своего пребывания в Андреевке.

По его словам, в марте он лично принимал участие в обысках домов местных жителей и застрелил строителя Руслана Яремчука. Также он рассказал, что его сослуживцы убили двоих мирных жителей. Убийства и мародерства происходили при участии подполковника Александра Прокурата.

Выжившие жители села позднее опознали Фролкина и описали его как военного, который больше других хвастался совершенным убийством.

В июне Киево-Святошинская прокуратура объявила Фролкину подозрение по статье о "нарушении законов и обычаев войны" (ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины).

Вас также могут заинтересовать новости: