По мнению россиянина, он обязан раскрыть, что делают власти РФ и военные командиры.

Российский военный из 64-й мотострелковой бригады, которая зверствовала в Буче, Даниил Фролкин в разговоре с журналистами через мессенджер признался в преступлениях, которые оккупанты совершили в Украине. Во время интервью мужчина еще находился в части временной дислокации в Белгородской области.

Об этом сообщает издание "Важные истории".

"Признаюсь во всех преступлениях, которые я совершил в Андреевке, в расстреле гражданского населения, обворовывании гражданского населения, изъятии у них телефонов и в том, что наше командование ни во что не ставит наших бойцов, всю пехоту, которая бьется на передовой, на линии фронта", - заявил военный.

По словам Фролкина, именно заместитель командира 64-й мотострелковой бригады подполковник Александр Прокурат дал приказ расстреливать (гражданских - УНИАН). В частности, это происходило в Андреевке в Киевской области.

"Мы завели их в три дома, они показали дома. В домах были не их фотографии. То есть, это не их дома были по факту. Третий вообще в какой-то развалине жил. При них была пачка денег: гривны, баксы. Подполковник, который был с нами, Александр Прокурат, забрал эти деньги себе, а остальное — документы, телефоны — отдал нам и сказал: "Их в расход". Все, я пошел и в расход пустил", - вспоминает оккупант.

Он также подтвердил, что россияне занимались мародерством под Киевом. Больше всех, по его словам, отличился заместитель командира по тылу полковник Вячеслав Клобуков.

"Он крал холодильники в магазинах. Потом находили магазины с кроссовками, с одеждой всякой - это тоже все вывозилось. Фуры вывозились. Когда мы приехали в Беларусь, я видел эти две фуры", - добавил военный.

Фролкин решил во всем признаться СМИ из-за сослуживцев, которых после многих месяцев войны снова хотят отправить на передовую. Он уверен, что командование пытается уничтожить его бригаду.

"Я понимаю, что меня могут посадить за всю эту информацию. Даже не за то, что я все это в Украине творил. А за ту информацию. Я хочу просто признаться во всем и объяснить то, что происходит в нашей стране. Я думаю, что лучше бы этой войны вообще не было", - подчеркнул оккупант.

Напомним, в Институте изучения войны уверены, что российские власти решили уничтожить 64-ю мотострелковую бригаду РФ, чтобы скрыть зверства в Буче.

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