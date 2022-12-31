В опубликованном видео Пригожин, находясь в каком-то помещении, жмет руки своим наемникам и сетует, что с ними уже нет одного "бойца".

Главарь "вагнеровцев" Евгений Пригожин отправился на Донбасс встречать со своими наемниками Новый год, пишет пропагандистская помойка РИА Новости.

Общаясь с пропагандистами в бункере, Пригожин заявил, что хочет провести этот день "со своими ребятами".

"Здесь интереснее, чем в Питере?" - переспросил у него сотрудник федерального СМИ. На что Пригожин ответил: "Конечно, интереснее. Здесь все по-настоящему. Когда ребята сюда приезжают, здесь все по-настоящему".

Видео дня

В опубликованном пропагандистами видео Пригожин, находясь в каком-то помещении, жмет руки своим наемникам и сетует, что с ними уже нет одного "бойца".

Охота на российских чиновников на Донбассе – что известно

Накануне The New York Times писал, что Украина готовила операцию по ликвидации начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова, когда тот приезжал на Донбасс. Но Герасимов успел сбежать, а в результате штурма позиций генерала были убиты десятки российских военных.

После этого российские чиновники якобы сократили поездки на Донбасс.

Вместе с тем министр обороны Сергей Шойгу делает видимость таких визитов, снимая пропагандистские ролики не на передовой, а в приграничных районах.

Недавно под обстрел попал бывший глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин. Обломки снаряда застряли в теле кремлевского прихвостня, когда он праздновал свой день рождение в одном из отелей оккупированного Донецка.

Также украинская разведка объявляла вознаграждение за сдачу в плен российского террориста Игоря Гиркина, который осенью якобы отправился тренировать мобилизованных на Донбасс.

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