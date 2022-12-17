США опасались, что убийство Герасимова может привести к резкой эскалации войны.

США пытались отговорить Украину от ликвидации начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова, когда тот приезжал к оккупантам на Донбасс.

Как пишет The New York Times, российские генералы начали приезжать на передовую, чтобы поддержать дух рядовых солдат, который после ряда поражений начал резко падать.

Украина начала убивать российских генералов, однако рискованные визиты русских на передовую продолжались, говорится в публикации. Наконец, в конце апреля генерал Герасимов тайно планировал отправиться в путь.

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Американские официальные лица заявили, что узнали об этом, но скрыли информацию от украинцев. США опасались, что убийство Герасимова может привести к резкой эскалации конфликта, и, хотя американцы были привержены делу помочь Украине, они не хотели развязывать войну между США и Россией.

Украинцы все равно узнали о планах генерала. После согласования с Белым домом высокопоставленные американские чиновники попросили украинцев отменить атаку.

"Мы сказали им не делать этого. Мы подумали: "Эй, это уже слишком", - сказал высокопоставленный американский чиновник.

Сообщение пришло слишком поздно. Украинские военные сообщили американцам, что уже начали атаку на позиции генерала.

По официальным данным, в результате удара погибли десятки россиян. Генерал Герасимов не был одним из них.

После этого российские военачальники сократили свои визиты на фронт.

Герасимов на Донбассе

В июле российские СМИ разболтали прибытие на Донбасс начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова.

Пропагандисты публиковали кадры Герасимова в командном пункте, который ранее якобы посещал Шойгу.

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