Визит Шойгу ни российскими, ни белорусскими властями не анонсировался.

Российский министр обороны Сергей Шойгу прибыл сегодня в Минск на встречу с главой Минобороны Беларуси Виктором Хрениным.

Стороны подписали изменения в Соглашении о совместном обеспечении региональной безопасности 3 декабря 1997 года, говорится в Telegram белорусского ведомства.

Визит министра ни российскими, ни белорусскими властями не анонсировался. Детали поездки Шойгу не уточняют.

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Накануне в воздушном пространстве Беларуси зафиксировали самолет Путина. Однако был ли на борту российский президент – неизвестно.

В ВСУ констатировали накопление союзной группировки на территории Беларуси. Но рисков наступления со стороны севера пока нет, отметили военные.

Также в разведке предупреждали о начале военных учений в Беларуси с 1 декабря. "Войска будут выходить на полигоны, отрабатывать различные вопросы боевого слаживания, проверки родов и войск. Поэтому ожидаем на белорусской территории активных мер, прежде всего по оперативной и боевой подготовки", - заявил представитель ГУР Вадим Скибицкий.

Беларусь помогает России в войне против Украины

С первых дней полномасштабного вторжения Лукашенко дал Путину территорию республики в пользование русской армии. Именно оттуда российские танки прорывали украинскую границу 24 февраля.

Из Беларуси летят российские ракеты.

По мнению западных аналитиков, пока Беларусь занимается отвлечением украинских сил от сосредоточения на горячих участках фронта. Но ВСУ готовятся в случае вторжения беларусской армии.

Режим Лукашенко также помогает оккупантам ремонтировать разбитую технику, перебрасывать технику в Украину и др.

Минск среди прочего действует против Украины и на международном уровне. 13 сентября режим Лукашенко не поддержал осуждение попытки Путина аннексировать украинские регионы.

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