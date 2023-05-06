Кадыров сделал Пригожину несколько замечаний и пожаловался, что главарь "вагнеровцев" якобы оставил для его бойцов самые тяжелые участки фронта.

Руководство группировок "вагнеровцев" и "кадыровцев" продолжают играть спектакль, что некоторым российским позициям в Бахмуте якобы грозит отвод войск. Глава Чечни Рамзан Кадыров ответил, что выручит своего "друга" Евгения Пригожина, попросившего у него поддержки, и отправляет в зону боевых действий свои первые отряды.

В то же время в опубликованном вечером 6 мая видео Кадыров сделал Пригожину несколько замечаний и пожаловался, что главарь "вагнеровцев" якобы оставил для его бойцов самые тяжелые участки фронта, но, добавил, "кадыровцам" якобы к этому не привыкать. "Мы готовы взять Бахмут. Оставшуюся территорию мы возьмем с удовольствием. То, что Женя (Пригожин) считает километры, которые взял, - это неправда... Он взял хорошее место, удобное для себя. Остальные... сложные места, надо идти. Это последний бой", - объявил Кадыров.

Далее Кадыров добавил, что Попасную оккупировали не только "вагнеровцы", на чем настаивает Пригожин, но и его "тик-ток" отряды.

Видео дня

"Ты сказал, что вы взяли Попасную. Я тебе официально заявляю: в Попасной, дон, участвовали мы все. Мы все были там и наши отряды взяли Попасную. И другие места, которые тебе были плохи, нужно было братское плече, ты обращался к братьям-чеченцам", - сказал он.

Также Кадыров утверждает, что был удивлен последнему видео Пригожина, который на фоне десятки трупов своих наемников орет о нехватке боеприпасов.

"Я удивился, послушав твое последнее видео. У нас есть силы заменить любого, у кого не выдерживают нервы", - ответил Кадыров, уточнив, что на войну уже якобы выезжает один ОМОН "Ахмат", два батальона и один полк.

Бои за Бахмут - что сказал Пригожин и какая ситуация в городе

Накануне главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что готов передать позиции "вагнеровцев" в Бахмуте бойцам главы Чечни Рамзана Кадырова. По словам повара Путина, у "Ахмата" "вероятнее всего есть все возможности для получения всего необходимого и все необходимые ресурсы" для этого. Передачу позиций планируют начать "немедленно".

По мнению эксперта Александра Коваленко, в таком случае врагу пришлось бы перебрасывать в город еще около 4 тысяч "кадыровцев", что неизбежно привело бы к конфликту с российскими регулярными войсками.

В Вооруженных силах Украины его слова опровергают и называют "блефом". ВСУ все еще удерживают часть Бахмута. Согласно вечерней сводке Генштаба, российские оккупанты продолжили штурмовать крупнейшими силами Бахмут и Марьинку, совершив на этом участке более 30 атак.

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