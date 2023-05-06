Главарь вагнеровцев соврал о дефиците боеприпасов у россиян в Бахмуте.

В Бахмуте продолжаются тяжелые бои. Заявление Евгения Пригожина о снарядном голоде у "Группы Вагнера" являются блефом. Об этом заявил спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый в комментарии CNN.

"Сейчас они выпускают более 20 тысяч снарядов в день. Поэтому [слова Пригожина] — это полный блеф", — заявил он.

Череватый также отметил, что ВСУ всё еще удерживают часть Бахмута.

Видео дня

"Там ничего не изменилось, позиционная война продолжается. Какого-то крупного прорыва противник не добился", — заявил спикер.

Что заявил Пригожин

На днях главарь "Группы Вагнера" Евгений Пригожин после долгого перерыва возобновил жесткую критику российского военного командования. В опубликованном видеоролике он показал горы трупов своих наемников и заявил, что они погибли из-за дефицита снарядов.

Позднее Пригожин опубликовал новое видео, в котором заявил о намерении вывести "Группу Вагнера" из Бахмута 10 мая. Предварительно уже достигнута договоренность, что на их место зайдут кадыровцы.

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