За текущие сутки российские захватчики совершили более 30 атак.

Силы обороны Украины отразили многочисленные атаки российских захватчиков в районе города Марьинка, и в дальнейшем продолжаются тяжелые бои за Бахмут. Об этом говорится в оперативной информации Генерального штаба ВСУ в социальной сети Facebook.

"Противник продолжает сосредотачивать основные усилия на ведении наступательных действий на Бахмутском и Марьинском направлениях. Ведутся тяжелые бои за города Бахмут и Марьинка. Всего, в течение суток, враг совершил более 30 атак", - говорится в сводке.

Как отметили в Генштабе, на Купянском направлении противник вел безуспешные наступательные действия недалеко от населенного пункта Синьковка. Так, артиллерийским и минометным обстрелам подверглись Красное Первое, Двуречная, Западное, Синьковка, Песчаное, Вишневое и Стельмаховка в Харьковской области.

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Кроме того, на Лиманском направлении противник осуществляет поиск слабых мест в украинской обороне. Захватчики вели наступательные действия в направлении Белогоровки и Спорного, но успеха не имели. Артиллерийским обстрелам подверглись Макеевка и Невское Луганской области и Белогоровка и Спорное Донецкой области.

В то же время, на Бахмутском направлении враг продолжает наступательные действия. В частности, продолжаются бои в городе Бахмут. В течение суток противник вел безуспешные наступательные действия в направлениях Богдановки, Ивановского, Предтечиного и Нью-Йорка. От вражеских обстрелов пострадали веселое, Орехово-Васильевка, Марково, Григоровка, Бахмут, Ивановское, Часов Яр, Константиновка, Александро-Шультино, Южное, Торецк, Северное и Нью-Йорк Донецкой области.

При этом, на Авдеевском направлении противник в течение суток наступательных действий не проводил. Враг совершил обстрелы населенных пунктов Бердичи, Авдеевка, Северное, Карловка, Нетайлово и Первомайское Донецкой области. "На Марьинском направлении подразделения сил обороны отбили многочисленные атаки противника в районе города Марьинка", - отмечается в сводке.

В то же время, вражеским обстрелам подверглись населенные пункты Георгиевка и Победа Донецкой области.

Вместе с тем, на Шахтерском направлении, в течение суток, враг наступательных действий не проводил. Враг обстрелял Водяное, Угледар, Пречистовку и Золотую Ниву Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает оборонительные действия. Совершил обстрелы населенных пунктов, что неподалеку с линией боевого столкновения. В частности это - Бурлацкое, Свободное Поле, Новополь Донецкой области; Ольговское, Малиновка, Гуляйполе, Чаривное, Белогорье, Малая Токмачка, Новоданиловка, Малые Щербаки, Каменское Запорожской области; Золотая Балка, Антоновка Херсонской области и город Херсон.

Отдельно сказано, что на Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных с Украиной районах. В течение суток враг нанес авиаудары по районам населенных пунктов Заречье, Леоновка и Красный Хутор Черниговской области. Осуществил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов железный мост, Леоновка, Черниговской области; ровно, Бояро-лежачие, Волфино Сумской области, а также Лемищене, Гранов, Казачья Лопань, Стрелечья, Лукьянцы, Нескучное, Старица, Волчанские Хутора, Охримовка, Черное и домашнее На Харьковщине.

Война новости 6 мая 2023 - главное

Накануне главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что готов передать позиции "вагнеровцев" в Бахмуте бойцам главы Чечни Рамзана Кадырова. По словам повара Путина, у "Ахмата" "вероятнее всего есть все возможности для получения всего необходимого и все необходимые ресурсы" для этого. Передачу позиций планируют начать "немедленно".

Однако в Вооруженных силах Украины его слова опровергают и называют "блефом". ВСУ все еще удерживают часть Бахмута.

По мнению эксперта Александра Коваленко, в таком случае врагу пришлось бы перебрасывать в город еще около 4 тысяч "кадыровцев", что неизбежно привело бы к конфликту с российскими регулярными войсками.

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