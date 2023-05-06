Передачу позиций планируют начать "незамедлительно".

Руководитель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что готов передать позиции "вагнеровцев" в Бахмуте бойцам главы Чечни Рамзана Кадырова.

В своем Telegram-канале Пригожин заявил, что Кадыров согласился встать на позиции "Вагнера" в Бахмуте.

По словам повара Путина, у "Ахмата" "вероятнее всего есть все возможности для получения всего необходимого и все необходимые ресурсы" для этого. Передачу позиций планируют начать "незамедлительно".

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"Чтобы в 00:00 10 мая, ровно в тот момент, когда по нашим расчетам мы полностью исчерпаем свой боевой потенциал, на наши места встали наши боевые товарищи и продолжили штурм населенного пункта Бахмут. В Бахмуте осталось чуть более двух квадратных километров. Бахмут будет взят, несомненно, силами "Ахмат", - заявил Пригожин.

Выход "Вагнера" из Бахмута

Как сообщал УНИАН, 5 мая, Пригожин объявил, что 10 мая его боевики будут выведены из Бахмута, оккупировать который они пытались с лета 2022 года.

Накануне, 4 мая, он пожаловался на нехватку боеприпасов и колоссальные потери среди его боевиков.

В ВСУ осторожно относятся к заявлению основателя ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина о выводе боевиков из Бахмута, поскольку они могут иметь отдельную цель. Кроме того, у "вагнеровцев" заканчиваются боевики и продолжается внутреннее противостояние в российском военном руководстве.

В то же время в ISW подчеркнули, что Минобороны России изменило приоритет на поле боя, переместив оперативный фокус с захвата Бахмута на подготовку к украинскому контрнаступлению.

Правитель Чечни Рамзан Кадыров заявил, что в случае отступления "Группы Вагнера" из Бахмута, их место в городе займут чеченские боевики.

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