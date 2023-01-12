Он входит в ближайшее окружение Кадырова и был послан на войну в Украину именно им.

СБУ сообщила о подозрении депутату госдумы РФ, который командовал кадыровцами во время штурма мариупольского завода "Азовсталь".

Как говорится в сообщении пресс-службы СБУ, собраны доказательства вины депутата российской государственной думы Адама Делимханова, который принимал участие в захвате Мариуполя.

"Чиновник входит в ближайшее окружение Кадырова. Именно по его указанию в начале полномасштабного вторжения Делимханов прибыл во временно оккупированную часть Донецкой области", - говорится в сообщении.

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По данным СБУ, там он возглавил группировку вражеских войск, в состав которой входили отряды управления Росгвардии и МВД РФ по Чеченской республике.

"С февраля по май прошлого года под его командованием кадыровцы воевали против подразделений Сил обороны на Восточном фронте. Захватчики принимали активное участие в штурме металлургического комбината "Азовсталь", - отмечается в сообщении.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили Делимханову о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110 ("пособничество в изменении границ территории и государственной границы Украины"); ч. 3 ст. 436-2 ("оправдание, признание правомерной вооруженную агрессию РФ против Украины"). Продолжаются комплексные мероприятия для привлечения его к ответственности.

Оккупация Мариуполя и бои за "Азовсталь"

Мариуполь был оккупирован российскими войсками 1 марта 2022 года. С конца апреля защитники Мариуполя были заблокированы на заводе "Азовсталь" Они просили мир о спасении: морпехи – об "экстракции", "Азов" – хотя бы об эвакуации раненых бойцов.

17 мая в Генштабе ВСУ заявили, что гарнизон "Мариуполь" выполнил боевую задачу и теперь командиры имеют приказ сохранить жизнь личного состава. 16 мая началась эвакуация тяжелораненых бойцов на оккупированную территорию. Всех остальных планировали вывести за несколько этапов. Формально они попали в плен. Украинские власти планировали их обмен.

6 июня президент Владимир Зеленский подтвердил, что в руках российских оккупантов находятся более 2,5 тыс. украинских бойцов из "Азовстали". Их освобождением занимается ГУР Минобороны. Позже более двухсот бойцов с завода были уволены в ходе обмена.

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