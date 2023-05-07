Ранее сообщалось о намерениях "вагнеровцев" выйти из Бахмута. Боевики Кадырова должны их заменить.

Глава Чечни Рамзан Кадыров объявил, что попросил президента РФ Владимира Путина отправить его боевиков из подразделения "Ахмат" в Бахмут вместо ЧВК "Вагнер".

Об этом чеченский лидер и путинский приспешник написал в своем Телеграмм-канале и опубликовал соответствующий документ.

"Подписал письмо на имя верховного главнокомандующего Российской Федерации В.В. Путина с просьбой дать поручение передислоцировать подразделения "Ахмат" в г. Артёмовск (Бахмут). Письмо уже отправлено", - говорится в посте Кадырова, в котором обнародована и копия письма к кремлевскому диктатору.

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В письме он просит Путина дать министру обороны РФ Сергею Шойгу и начальнику Росгвардии Виктору Золотову распоряжение отправить свои TikTok-войска в Бахмут.

Заявление Пригожина о выходе "вагнеровцев" из Бахмута

Ранее главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что из-за снарядного голода "вагнеровцы" 10 мая выйдут из Бахмута. Он утверждал, что "вагнеровцы" передадут свои позиции подразделениям Минобороны РФ.

Затем, видимо, "повар Путина" передумал и заявил о готовности передать позиции своих боевиков в городе-крепости TikTok-войскам Кадырова.

Кадыров ответил, что выручит Пригожина и отправит своих "бойцов" в Бахмут, но в этом же заявлении глава Чечни жестко "прошелся" по действиям и решениям главаря "Вагнера" на украинском фронте.

В ВСУ с осторожностью восприняли заявления оккупантов об уходе "вагнеровцев" из Бахмута. Не исключено, что этого так и не произойдет.

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