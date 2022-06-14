Женщина отметила, что ее мужа-захватчика нет уже более двух месяцев.

Вдове российского оккупанта, который воевал в Украине, подарили гречку, сахар и овсянку. Она отмечает, что мужа нет уже более двух месяцев.

"Подарок" ко дню России женщина показала на видео, которое опубликовал Telegram-канал Pravda Gerashchenko.

"Это чтобы вы понимали, мужа нет уже два месяца. И они поздравили с праздником. Масло, муки немножко, гречка, сахар и овсяночка", – возмущается женщина.

Кроме того, в пакет положили поздравительную открытку, но россиянка и ей не обрадовалась. Она отметила, что из всего этого может испечь пирожки, а также "поблагодарила" за такие "щедрые подарки".

Ранее в СБУ опубликовали перехват разговоров, как российские оккупанты обсуждают способы, как сбежать с войны в Украине. В частности, захватчики рассматривают варианты имитации боевых ранений.

Впоследствии СМИ сообщили, чтобы пополнить ряды своей армии, Россия похищает собственных граждан. Так, трое россиян устроились на работу в компанию, занимающуюся горнодобывающей, нефтяной и газовой промышленностью.

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