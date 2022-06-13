Им угрожают, что за попытку сбежать с фронта их расстреляют свои же.

Чтобы пополнить ряды своей армии, Россия похищает собственных граждан. Так, трое россиян устроились на работу в компанию, занимающуюся горнодобывающей, нефтягной и газовой промышленностью.

Журналисты программы "Гроші" показали видео допросов попавших в плен в Украине российских военных.

После подписания трудового договора новоиспеченных нефтянников отвезли на Краснодарский полигон и дали в руки автоматы.

"Дали автоматы Калашникова АК-47. Говорили, это вам пригодится для самозащиты, так как нефтяные платформы находятся в морях",- говорит один из пленных российских военных.

Но одураченных россиян отправили сражаться с украинцами. Им пригрозили, что за попытку сбежать их расстреляют свои же.

Политолог Олег Лесной отмечает, что большая разница между Россией и Украиной в том, что у нас стоят очереди в военкоматы, а здесь людей просто обманывают и ставят перед фактом. Это говорит о том, что Путин боится и проводит скрытую мобилизацию.

Трое переброшенных в Украину трудяг не знали, что делать, и решили прятаться в лесах. Вскоре они попали в плен к украинским спецслужбам. Перед этим, признаются путинские военные, их хотели пристрелить свои же.

Но эта история - не единственная. Недавно РФ отправила на фронт медиков, которые только закончили институт и должны были устроиться на работу. Врачей отправили в "ЛНР", а у них нет навыков тактической медицины.

"Сейчас военные из РФ, нефтяная карьера которых так и не сложилась, сотрудничают с СБУ и дают следователям показания, которые вскоре будут отправлены в суд", - подытожили журналисты.

Ранее в СБУ опубликовали перехваты разговоров, как российские оккупанты обсуждают способы, как сбежать с войны в Украине. В частности, захватчики рассматривают варианты имитации боевых ранений.

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