Они якобы готовят иск.

В оккупационной администрации Крыма заявили, что потребуют от Украины возмещение ущерба за взрыв на Крымском мосту.

Об этом заявил "глава крымского парламента" Владимир Константинов. Украине "обязательно будет предъявлен" иск, цитируют его российские пропагандисткие СМИ.

"Есть и экономический ущерб. Крыму в результате затруднения движения по мосту был нанесён немалый ущерб, который вполне может быть посчитан и включён в сумму нашего иска Украине", - сказал Константинов.

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Взрыв на Крымском мосту

Напомним, что 8 октября на железнодорожной ветке Крымского моста произошел сильный взрыв, начался пожар.

В результате инцидента частично обрушились два автомобильных пролета. В России заявили, что смогут полностю отремонтировать мост в июле 2023 года.

В британской разведке считают, что Россия не сможет закончить ремонт Крымского моста в обещанные сроки.

Сообщалось, что из-за взрыва было повреждено 1,3 километра железнодорожного полотна.

Российский президент Путин назвал взрыв на мосту "терактом". Он обвинил в причастности к взрыву спецслужбы Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина не причастна к произошедшему на мосту.

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