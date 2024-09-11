'Полковники нам не нужны': Гиркин пожаловался, что его не пускают на фронт

По его словам, заявления с такой просьбой отклоняют, даже не приняв.

Террорист Игорь Стрелков-Гиркин опроверг информацию о том, что отправляется из российской колонии на войну, которую в РФ называют "сво".

Опровержение этой информации опубликовала жена Гиркина Мирослава Регинская. По ее словам, связь с террористом затруднена. Из писем, которые доходят из колонии, Регинская узнала, что Гиркину очень "скучно" за решеткой.

"У меня все без изменений - связь с родными отключена (с 28 августа по сей день), на фронт - нет даже предложений (представитель военкомата меня старательно обходит), работа и учеба - монотонно-бессмысленные. А так - "стойко переношу тяготы и лишения" бывало и хуже", - написал Гиркин в письме к одному из поклонников.

Видео дня

Одно из писем дошло и до Регинской. В нем Гиркин как раз упомянул о распространении фейковой информации о его отправке на фронт. Военный преступник говорит, что хотел бы, но не отпускают.

"Здесь немало людей "порадовали" меня сообщениями, что в интернете сообщается о том, что я, якобы, "подписал контракт" на войну. Опровергни это официально: сообщи, что я обращался к представителям военкомата, которые посещают колонию, но дважды получил отказ даже в принятии от меня заявления. Один раз - с мотивировкой "полковники нам не нужны", - даже статью как мотив отказа не упоминали. Пока ничего в этом плане не изменилось", - заявил Гиркин.

Едет ли Гиркин на фронт?

Как сообщал УНИАН, на днях российские СМИ заявили, что террорист Игорь Стрелков-Гиркин выходит из колонии, теперь его отправят на войну в Украину.

Отмечалось, что фактически этот вопрос уже решен, остался лишь "ряд формальностей". В то же время жена Гиркина Мирослава Регинская опровергла эту информацию.

Вас также могут заинтересовать новости: