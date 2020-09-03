В предсмертной записке пенсионер попросил прощения у родных, заявил, что не виноват и не хочет умирать в тюрьме.

В Кабардино-Балкарии следователи закрыли уголовное дело в отношении 85-летнего пенсионера, который покончил с собой.

Полиция России обвиняла его в "хранении наркотиков", сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на адвоката вдовы погибшего.

Отмечается, что дело Николая Захарченко было прекращено в связи с "малозначительностью" проступка. По словам адвоката, прекращение уголовного дела фактически реабилитирует пенсионера.

Теперь материалы рассмотрит прокуратура для проверки законности и обоснованности принятого следствием решения.

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Уголовное дело о незаконном "хранении наркотиков" против Захарченко было возбуждено 13 августа. Поводом для этого стал куст дикой конопли, который полицейские обнаружили на земельном участке пенсионера. Захарченко грозил реальный срок от трех до 10 лет лишения свободы.

В ночь на 18 августа пенсионер совершил самоубийство. В предсмертной записке он попросил прощения у родных, заявил, что не виноват и не хочет умирать в тюрьме.

По факту самоубийства Захарченко следователи начали доследственную проверку. Министр внутренних дел по Кабардино-Балкарии также начал служебную проверку в отношении руководства одного из отделов МВД города Нарткала. О результатах внутренних расследований не сообщалось.

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Автор: Александр Топчий