В Москве суд решил не сажать в тюрьму экс-полицейского, который обстрелял 13-летнюю школьницу

По словам потерпевшей, он пытался до нее домогаться.

Симоновский суд Москвы решил не сажать за решетку бывшего полицейского Ивана Князева, который выстрелил в ногу 13-летней девочке из травматического пистолета. Читайте такжеВ России студентка подожгла колледж из-за сложных отношений с преподавателемКак пишет «Фонтанка», суд приговорил его к трем годам лишения свободы условно. Фигуранта признали виновным по п. «а» ч. 1 ст. 213 УК РФ (хулиганство с применением насилия). Полицейский обстрелял школьницу: предыстория Инцидент произошел 6 декабря 2020 года возле одного из домов на Судостроительной улице Москвы.

33-летний сотрудник ППС, находясь не на службе и в гражданской одежде, несколько раз выстрелил в несовершеннолетнюю девочку.

Сообщалось, что пострадавшей 13 лет, ее зовут София. По ее словам, стрелял знакомый семьи Иван, который пытался до нее домогаться.

Якобы полицейский был гостем, которого отец и мать девочки пригласили в свою квартиру на застолье. В какой-то момент, после дозы спиртного, он решил спуститься на улицу «подышать» и позвал с собой дочку хозяина. На улице он стал к ней приставать, и возник конфликт. Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram Автор: Катерина Шварц

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