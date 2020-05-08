В Москве мужчина с ножом похитил 60 булочек из машины

Ущерб от похищения булочек оценили в 257 рублей.

В Москве мужчина с ножом украл булочки для бургеров.

Об этом сообщает «Комсомольская правда».

Читайте такжеУгостила чаем и пирогами: в России 91-летняя ветеран ловко "отбилась" от грабителя

Инцидент произошёл на Волоколамском шоссе у метро «Тушинская» в четверг, 7 мая, около пяти часов вечера.

Мужчина похитил пакет с булочками из машины с продуктами. Водитель заметил похитителя и попытался вернуть украденное, но грабитель достал нож, положил пакет с булочками на землю и стал размахивать ножом. Когда водитель отошёл, он схватил булочки и молча убежал.

Ущерб от похищения булочек оценили в 257 рублей. Полиция выясняет, что заставило мужчину пойти на преступление.

Как сообщал УНИАН, житель города Пласт Челябинской области украл из ветеринарной клиники собаку, убил ее, а затем съел.