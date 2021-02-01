В Самаре (РФ) 12-летний школьник облил одноклассницу перекисью водорода, после чего поджег.
Об этом сообщило издание «Сова».
По данным издания, школьник не выучил наизусть диалог по английскому языку. Когда его вызвали к доске, он хотел подсмотреть текст в учебнике одноклассницы, но та закрыла книгу. В итоге подросток решил отомстить ей.
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Он дождался девочку на улице после уроков, подбежал к ней сзади, облил перекисью капюшон и поджег спичками. К счастью, подруги девочки и прохожий смогли быстро потушить огонь.
По словам матери школьницы, ее самочувствие нормальное. Однако теперь она боится находиться одна, поэтому ушла на больничный, чтобы побыть дома.
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