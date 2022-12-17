Готов хоть завтра выйти на ринг с Путиным, говорит Зеленский.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что готов выйти на ринг с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Настоящий мужчина, если он хочет передать кому-то сообщение или если хочет набить ему морду, дать по лицу, по морде - он делает это сам, а не отправляет посредников. Готов хоть завтра выйти на ринг с Путиным", - сказал Зеленский для французского телеканала LCI.

Как писала западная пресса, Путин дал приказ Рамзану Кадырову убить Зеленского в начале полномасштабного вторжения. Зеленский публично заявлял, что единственный шанс для Путина дольше прожить - это немедленно вывести войска из Украины.

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Также президент Украины предлагал Кремлю начать вывод войск из Украины на Рождество.

Зеленский ранее предполагал, что после смерти Путина война может прекратиться. "Когда такой человек умирает, все институты останавливаются", - говорил Зеленский.

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